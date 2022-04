Zaniolo top o flop? | Il giallo sul giallorosso

Zaniolo, che succede? Il jolly della Roma vive un momento non certo roseo, da super titolare alla panchina o addirittura tribuna sia in giallorosso che in nazionale. Un momento delicato per l’ex Inter. Il giocatore deve ritrovarsi, per se stesso, per la Roma e per gli azzurri. Il futuro resta un rebus, la Roma potrebbe decidere di cederlo, la Juve ci pensa ma inizia ad aver dubbi sul calciatore, troppo altalenanti le prestazioni del giocatore.

Zaniolo da top a flop? I numeri non sorridono al giovane azzurro, un finale di stagione a disposizione per dimostrare di essere un futuro top player e di meritarsi una maglia da titolare in azzurro, in giallorosso o… in bianconero.