Amici, scoppia la lite tra Todaro e la Celentano: “Sei un ragazzino”. La risposta: “Stai calma”

Ad Amici scoppia la lite tra insegnanti, un botta e risposta inatteso in diretta tv tra Todaro e la Celentano. Todaro in diretta invita la Celentano a fare autocritica, ma lei stizzita lo attacca: “Io alla mia età non mi metto in discussione. Se fossi te che sei un ragazzino mi metterei in discussione”.

Raimondo Todaro ha chiesto alla Celentano cosa intendesse per “ragazzino”, visibilmente infastidito e lei: “Che sei più giovane di me”. Il ballerino, insegnante di Amici risponde piccato: “Sono più giovane ma ho fatto 30 anni di carriera uguale. Stai calma“. Un botta e risposta che ha visto Stefano De Martino pronto a gettare acqua sul fuoco per sdrammatizzare.