La gravidanza di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini e la gravidanza fake. Quando si parla di personaggi pubblici lo scoop è sempre dietro l’angolo, nel mirino dei paparazzi e i king del gossip spesso c’è la bellissima e prorompente ereditiera. Elettra Lamborghini mai banale e sempre nel mirino delle voci di gossip, ma quando si parla di possibile gravidanza anche Elettra è pronta a perdere le staffe per smentire le fake news.

Si parla di nuovo di possibile gravidanza, solo poco tempo fa la netta smentita di Elettra Lamborghini via social: “Raga, non sono incinta. Non ne posso più di ‘sta domanda… Ho solo fott***mente voglia di mangiare tutta la mer*a che mi pare. Punto”. A destare il sospetto una foto con il marito, in cui proprio Afrojack le teneva la pancia. Subito l’ennesima smentita della coppia, dolce attesa o meno la cosa che non passa inosservata è la bellezza di Elettra.