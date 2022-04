Juventus-Inter, le ultimissime dai ritiri

Juventus–Inter, il derby d’Italia è servito. A poche ore dalla supersfida dai ritiri filtrano aggiornamenti riguardo le probabili formazioni. In casa bianconera si va verso il 4-4-2 con coppia offensiva composta da Vlahovic ed il possibile futuro nerazzurro Paulo Dybala, con Morata che dovrebbe fungere da attaccante aggiunto. Dal quartier generale nerazzurro filtrano buone notizie riguardo Brozovic, il centrocampista croato sembra recuperato e dovrebbe tornare in regia, regolarmente in campo al fianco di Barella e Calhanoglu. In attacco spazio a Lautaro Martinez e Dzeko. Un match da non perdere dal sapor di scudetto, la Juve se la giocherà a viso aperto, più delicata la sfida per l’Inter, una gara che ha il sapore di ultima spiaggia.

PROBABILI FORMAZIONI di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Morata; Dybala, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.