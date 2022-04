Mourinho ‘punge’ Zaniolo: “Chiedete a lui e al suo entourage la verità”

Mourinho punge Zaniolo, parole criptiche in conferenza quelle del tecnico portoghese riguardo le condizioni e l’infortunio del centrocampista: “Su Zaniolo posso solo dire che ci sono tanti giocatori che vanno in panchina ogni tanto, ed è una cosa normale. Non vedo questo tipo di domanda con altri allenatori e con altri club. Non si è allenato giovedì, venerdì e sabato, lui dice che non è disponibile e non c’è storia. Solo a Roma ci sono ossessioni, ma se volete saperne di più, chiamate Zaniolo e il suo entourage e vi diranno spero la verità”.