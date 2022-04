Paura all’Isola dei Famosi, dispersi due concorrenti

Una violentissima tempesta si abbatte sull’Isola dei Famosi, grande spavento tra staff e naufraghi. Un colpo di scena inatteso, e tanta paura. Come conferma ultimaparola.com: “Due dei naufraghi – di cui non conosciamo l’identità – risultano essere dispersi. I concorrenti, a quanto pare, non sono riusciti a correre ai ripari nelle loro capanne. Di loro nessuna traccia! I protagonisti del reality sanno che in situazioni del genere devono immediatamente correre ai ripari, ma qualcosa sembra essere andato storto. C’è molta tensione e lo stato di allerta è stato subito diramato. Avvisati anche familiari e parenti, tutti”. Grande paura e spavento ma… fortunatamente solo un pesce d’Aprile del portale di gossip.