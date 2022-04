Belen Rodriguez mamma per la terza volta? L’ammissione di Stefano De Martino

Belen Rodriguez mamma per la terza volta? La rivelazione che ha lasciato tutti senza parole e con il cuore pieno di gioia.

Belen Rodriguez vorrebbe avere un terzo figlio. “Non ora – confessa a Verissimo – ma almeno tra due anni. Un terzo figlio mi piacerebbe averlo forse perché noi siamo tre fratelli”. Ma con chi le piacerebbe avere un altro bambino la Rodriguez, si sono chiesti in molti. Ebbene questo non l’ha precisato ma il gossip punta dritto su Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago.

I due, nonostante non hanno ancora ammesso di essere tornati insieme, sembrano amarsi ancora. Di indizi che testimoniano il sentimento che li lega ce ne sono tanti come la IG stories di Belen dove si intravede il profilo di Stefano nel suo letto. Poi ancora un’altra in cui mostra la fede e l’anello che lui le ha regalato, le tante immagini dei paparazzi che li hanno fotografi insieme tra le strade di Milano.

Belen Rodriguez mamma per la terza volta: il sogno di Stefano De Martino

Nessuno dovrebbe sorprendersi se Belen e Stefano diventassero di nuovo genitori. I due sono tecnicamente ancora sposati dato che le pratiche di divorzio, mai concluse, sono state avviate nel 2015. Nel 2019, dopo la fine della relazione con Andrea Iannone, tra la conduttrice de Le Iene e il giudice di Amici c’è stato un ritorno di fiamma. Un anno dopo la nuova rottura e un nuovo amore per lei, Antonino Spinalbese, dalla cui unione è nata la piccola e solare Luna Marí. Dopo la rottura con Spinalbese la Rodriguez sarebbe tornata di nuovo tra le braccia di De Martino.

Omnia vincit amor. L’amore trionfa sempre e così, nonostante qualche passo falso, Belen e De Martino sono tornati insieme, stando almeno agli ultimi gossip, e condividendo lo stesso sogno. Nei giorni scorsi, ospite di Domenica In, Stefano non ha chiuso le porte alla possibilità di avere un secondo figlio: “Un altro figlio? Un’idea che non escludo”.