Calciomercato, il Barcellona spinge il giocatore alla Juve | Il colpo

La Juve pensa a Rudiger, il difensore ex Roma ora al Chelsea obiettivo dei bianconeri per rinforzare il reparto difensivo. Sul centrale si è tuffato il Barcellona che però potrebbe favorire proprio l’approdo in bianconero del calciatore.

Rudiger, in scadenza col Chelsea, chiede un ingaggio da non meno 7 milioni di euro a stagione. Cifra che avrebbe spaventato e non poco i blaugrana che di conseguenza lascerebbero via libera alla Juve per il difensore. Rudiger l’occasione a parametro zero che fa gola, sarà il colpo Juve dell’estate? Staremo a vedere. Giocatore di qualità e quantità, caratteristiche messe in mostra già ai tempi della Roma, un vero pilastro del Chelsea. Un potenziale innesto da top club per la Juve, per un ulteriore passo avanti per tornare vincenti.