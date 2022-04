Esonero Allegri, ore calde in casa Juventus: si apre una nuova era

Ore calde in casa Juventus. Sta per avere inizio una nuova era.

La Juventus è fuori dalla corsa Scudetto. Mister Allegri, nonostante la delusione della sconfitta, è soddisfatto della prestazione dei suoi. “Non ci resta che il 4 posto”, ha evidenziato ieri nel post gara.

“Dobbiamo giocare ancora altre 7 partite e abbiamo la Roma a 5 punti”. Allerta al Max dunque. Il gruppo è migliorato tantissimo e Allegri vede la luce in fondo al tunnel, una speranza in vista della prossima stagione. “Dopo un anno insieme credo che ci siano i presupposti per vincere il campionato: dobbiamo farci trovare pronti ai blocchi di partenza l’anno prossimo”.

Juventus: si apre una nuova era

Il 10 e il 7. Uno in uscita e l’altro in entrata. Dybala saluta lo stadio uscendo, forse per un ultima volta. Proprio lui che era arrivato alla Juventus per giocare le grandi partite, ecco che disputa il suo ultimo big match in casacca bianconera. Per Vlahovic invece è stato il big match di battesimo che ricorderà con amarezza perché la sconfitta è valsa la fine della corsa scudetto. L’ex Viola però ha tempo per rifarsi e con lui inizierà un nuovo ciclo, lui al fianco di Max. Insieme per guidare il gruppo bianconero verso la vittoria. Dybala non è riuscito a lasciare il segno ma dalla prossima stagione inizierà una nuova era con Vlahovic al comando dell’attacco.