Milan Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Per chiudere la giornata di serie A, scende in campo la capolista. Il Milan, raggiunto dal Napoli (vittorioso a Bergamo contro l’Atalanta) deve affrontare il Bologna dell’ex Mihajlovic per riportarsi a +3 dai partenopei. La sosta è servita agli uomini di Pioli a ricaricarsi in vista del finale di stagione nel quale i rossoneri sono in corsa per due competizioni. Probabilmente il ballottaggio in avanti lo vincerà ancora una volta Giroud che nell’ultimo periodo sta trascinando i suoi con gol pesanti. Di fronte ci sarà invece Arnautovic che, dopo un lungo momento senza segnare, ha ripreso con continuità a bucare le porte avversarie. E i rossoblu si affidano a lui per abbattere la solida retroguardia del Milan.

Milan Bologna, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Rafael Leão; Giroud

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic

Milan Bologna, i precedenti

Ci sono state 73 sfide in casa del Milan e di queste i rossoneri ne hanno vinte 43, con 17 pareggi e 13 vittorie del Bologna nelle rimanenti. Al momento c’è una striscia di 5 successi consecutivi del Diavolo con il 5-1 della stagione 19/20 che è la vittoria più larga e pesante, firmata dalle reti di Calhanoglu, Saelemakers, Bennacer, Rebic e Calabria. L’ultima affermazione degli ospiti risale alla stagione 15/16 quando un gol di Giaccherini nel finale di partita fu sufficiente agli emiliani per battere il Milan allora allenato proprio da Sinisa Mihajlovic.

Milan Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).