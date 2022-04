Si è ridotto l’ingaggio per il Milan, quattro anni di contratto: capolavoro di Maldini

Finalmente si è giunti a un accordo. Ingaggio ridotto e firma per 4 anni.

Ha rifiutato diverse offerte, il Diavolo ha il suo fascino. Ancor di più adesso che è tornato a frequentare i circoli d’élite come la Champions, casa sua, e le prime posizioni del campionato.

Divock Origi ha detto sì al Milan e rifiutato diverse offerte di top club della Bundesliga e della Premier League, ma non è tutto. Pur di vestire la casacca rossonera ha deciso di rivedere la sua proposta iniziale accettandone una al ribasso di 3,5 milioni di euro per 4 anni. Un vero e proprio messaggio d’amore nei confronti del Milan e la sua causa. Come racconta però calciomercato.com c’è stato un fattore decisivo a sancire l’affare.

Origi ha detto sì grazie a Maldini

Ancora una volta Paolo Maldini. Se il Milan porta a casa giocatori di talento è grazie a lui e alla sua figura carismatica. La bandiera rossonera, oggi dirigente del Milan, è stata ancora una volta decisiva per convincere l’attaccante del Liverpool. Calciomercato.com racconta di una telefonata tra Maldini e Divock che ha tolto qualsiasi dubbio al giocatore. Non una novità, dato che Maldini ha già convinto altri due rossoneri grazie al suo fascino di giocatore vincente, come Theo Hernandez e Tomori.