Verona Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il posticipo del lunedì pomeriggio sarà occupato dalla sfida tra Hellas Verona e Genoa. I padroni di casa stanno disputando un grandissimo campionato con uno dei migliori attacchi della categoria, anche se il successo manca da oltre un mese, dalla vittoria nel derby contro il Venezia. Simeone, Caprari e Barak dovranno però fare i conti con una difesa rossoblu solidissima: da quando è arrivato in Liguria Blessin, infatti, il Genoa ha subito solamente 2 gol in 7 partite. E, visti i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza, questa potrebbe essere un’occasione importante per ritornare prepotentemente in gioco.

Verona Genoa, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro

Verona Genoa, i precedenti

In 14 precedenti in Veneto, l’Hellas ha vinto 6 volte, il Genoa 2 e ci sono stati 6 pareggi. Lo scorso anno terminò con il risultato di 0-0, mentre l’anno prima ci fu una vittoria dei padroni di casa che si imposero con il punteggio di 2-1 in rimonta grazie alle reti di Zaccagni e Verre (mentre per il Grifone andò a segno Toni Sanabria).

Verona Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.