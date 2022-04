Il calcio nel destino: passato e presente, ma soprattutto futuro. Progetti, lavori e impegni si susseguono l’un l’altro nella sua quotidianità, tenendo ben saldo il pallone come comun denominatore. Stiamo parlando di mister Luca Diddi con cui abbiamo trascorso un pranzo gustoso in queste ore. Allenatore molto qualificato e Match Analyst professionista, dietro la scrivania autore (due i libri realizzati: “Il Calcio che vorrei”e “3-4-3: l’Evoluzione del carattere verticale”), imprenditore digitale (CEO di We Rise, agenzia di comunicazione e marketing, e di Calciatori Ignoranti) e, tra poco, conduttore televisivo. Sì, perché RTV38, rete interregionale toscana, lo ha scelto in questi ultimi giorni come volto ufficiale del nascente “We Social”, programma che vedrà la luce a partire dal mese di settembre 2022, ma che già il 14 aprile sarà ufficialmente presentato sul canale ed esordirà con una puntata di lancio poco più due settimane dopo, il 5 maggio.

“Con We Social tratteremo non soltanto l’universo calcio (e tutte le sue sfaccettature) ma ci addentreremo, tra le altre cose, nel campo digital, affrontando tematiche legate ai social media”, ci fa sapere in esclusiva Luca Diddi, sempre sul pezzo. “In onda fino a giugno 2023 ogni giovedì e venerdì, proporremo in diretta interviste a personaggi dello sport e approfondimenti legati al Fantacalcio, consigliando al nostro pubblico giocatori da schierare o lasciare in panchina. Ospiti speciali, calciatori e non solo, suggelleranno un programma assolutamente da non perdere”, annuncia Luca Diddi. A margine di “We Social” e di questo nuovo affascinante percorso, sta continuando a tutto motore il format We Eat, realizzato grazie al team di Calciatori Ignoranti di cui Luca Diddi è autentico regista. “Con quest’ultima iniziativa ci proponiamo a ristoranti e locali offrendo loro la grandissima visibilità e copertura del nostro network, il quale vanta quasi 2 milioni di utenti attivi che ogni giorno interagiscono con i contenuti prodotti sulle varie piattaforme, in particolare Instagram (dove viaggiamo verso il milione e mezzo di persone) e Tik Tok, social in cui ci stiamo espandendo a grande velocità”. Come dire, con Luca Diddi le soddisfazioni vanno infatti di pari passo ai sacrifici. Ma mai sedersi sugli allori: continuare a seminare i frutti della propria dedizione è fondamentale per non smettere di credere ai progetti portati avanti. Tanto è stato fatto ma sicuramente altrettanto ci sarà da realizzare da qui in poi. Con occhi, cuore e mente ben proiettati sul futuro e su tutti gli obiettivi e potenziali traguardi che ci aspettano. Luca Diddi, il nome una garanzia.