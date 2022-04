Benfica Liverpool, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si aprono i quarti di finale di Champions League: le magnifiche 8 rimaste sono pronte a contendersi la coppa. La sfida tra Benfica e Liverpool è quella che appare meno incerta con gli inglesi che sono una delle grandi favorite per la vittoria finale, mentre i portoghesi sono la cenerentola del lotto. In Portogallo sarà però battaglia con i lusitani che non hanno nulla da perdere e che sognano un altro scalpo importante dopo aver preso quello del più quotato Ajax.

Benfica Liverpool, le probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Núñez

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Jota, Mané

Benfica Liverpool, i precedenti

Sono diversi i precedenti che intercorrono tra le due squadre a livello europeo. L’ultima volta che il Liverpool venne a far visita al Benfica erano gli ottavi di finale della stagione 05/06 e la truppa di Rafa Benitez, campione in carica, cadde per 1-0, grazie alla rete di Luisao. I portoghesi riuscirono a sbancare anche Anfield al ritorno con il punteggio di 2-0 assicurandosi il pass per i quarti di finale. Nella stagione 83/84, invece, il Liverpool (che si sarebbe poi laureato campione) vinse in trasferta per 4-1 grazie alle reti di Whelan (doppietta), Rush e Johnston.

Benfica, Liverpool, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Football (numero 203 del satellite, Sky Sport (numero 253)