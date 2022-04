Manchester City Atletico Madrid, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Tra le sfide in programma per i quarti di finale di Champions League, quella tra Atletico Madrid e Manchester City è certamente la più interessante. A partire favoriti sono ovviamente i citizens che però non stanno attraversando il loro momento più brillante in campionato (e sono tallonati da vicinissimo dal Liverpool. Di contro ci sarà un Atletico Madrid che, dopo una prima parte di stagione da dimenticare, ha ritrovato spirito e compattezza oltre a un Joao Felix che sta giocando da trascinatore. E dopo aver buttato fuori i cugini dello United, i colchoneros cercano un’altra notte da ricordare.

Manchester City Atletico Madrid, le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo Mandava; M. Llorente, H. Herrera, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann

Manchester City Atletico Madrid, i precedenti

Questa doppia sfida sarà il primo precedente tra le due compagini in ambito europeo. L’ultima volta che i citizens hanno ospitato una squadra spagnola è stato negli ottavi di finale della stagione 19/20 quando ricevettero il Real Madrid nella sfida di ritorno. Dopo la vittoria in trasferta dell’andata, il City replicò il successo garantendosi l’accesso ai quarti di finale.

Manchester City Atletico Madrid, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 (numero 5HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 252 satellite)