Milan, l’infortunio è grave. Il giocatore verrà operato

Brutte notizie per il Milan, l’infortunio di Florenzi è più serio del previsto, per lui trattasi di lesione al menisco. Il calciatore verrà operato già nella giornata di domani. Una brutta tegola per i rossoneri in un momento decisivo della stagione, con la corsa scudetto viva più che mai ed una semifinale di Coppa Italia da giocare. Infortunio che costringe Pioli a rivedere l’assetto dei rossoneri, un’alternativa di lusso in meno sulle corsie laterali.

L’infortunio di Florenzi più serio del previsto, sarà operato

IL COMUNICATO

Alessandro Florenzi nella gara di ieri sera ha riportato un trauma al ginocchio sinistro.

Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito domani a Roma dal Professor Mariani.