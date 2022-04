È cambiato tutto. Ribaltone in casa Juventus dove adesso arriva il rinnovo. L’incontro con l’agente ha portato alla firma.

Paulo Dybala andrà via. Morata forse verrà riscattato ma a prescindere dalla decisione su quest’ultimo, la Juventus dovrà intervenire sul mercato. Dusan Vlahovic è una garanzia e resterà il punto cardine dell’attacco bianconero ma urge trovare delle alternative all’altezza del serbo. Sono tanti i nomi sul taccuino di Arrivabene ma uno di questi potrebbe essere cancellato definitivamente. Sarebbe dovuto essere la prima scelta per il prossimo mercato ma adesso sta per arrivare il rinnovo.

Ribaltone Juventus, arriva il rinnovo: incontro con l’agente e firma

La Juventus era intenzionata ad acquistare Dembele dal Barcellona ma la dirigenza blaugrana ha deciso di accontentare le richieste di Xavi e così il ds Mateu Alemany è volato in Marocco per parlare con il procuratore di Dembele. Come riferisce sport.es il dirigente blaugrana ha avuto un incontro con l’agente di Dembele per capire se ci fosse la possibilità di tornare a parlare di rinnovo o se il futuro del 23enne francese fosse già deciso con un accordo con un altro club. Nessun accordo e apertura al rinnovo. Questa mossa ha colto di sorpresa tante big europee tra chi la Juventus, intenzionata ad acquistarlo per sostituire Paulo Dybala.