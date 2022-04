Il Milan è pronto a vivere una rivoluzione. Cambierà tutto dalla difesa all’attacco.

Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic e Oliver Giroud con 8 gol ciascuno hanno preso parte al 42,8% dei gol realizzati dai rossoneri in stagione. Sui 56 gol realizzati dai rossoneri 24 son stati realizzati dal terzetto offensivo. Questo a dimostrazione che la forza del Milan sta nel reparto squadra e non nei singoli attaccanti. Questo dato però, oltre che a mettere in risalto la forza del gruppo, evidenzia quanto segnano poco gli attaccanti. Urge un rimedio.

Rivoluzione in casa Milan, dalla difesa all’attacco cambia tutto: è impressionante!

La prossima sessione di mercato sarà particolarmente attiva per i rossoneri. In primis bisognerà puntellare la difesa. Hickey è uno dei papabili come vice Theo Hernandez mentre per sostituire Alessio Romagnoli sono calde le piste che portano a Botman e Souleymane Isaak Touré del Le Havre. A centrocampo torneranno dai prestiti Adli e Pobega e il loro ritorno basterebbe per sostituire Kessie. La fase cruciale del mercato si gioca sulla fascia e trequarti. Per la fascia destra il candidato principale resta Berardi mentre come trequartista sono stati effettuati dei sondaggi per Coutinho e Asensio. Origi sarà invece l’attaccante da doppia cifra che oggi manca al Milan.