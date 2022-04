Alto tradimento in casa Inter: il giocatore va alla Juventus. Addio pesante.

In Serie A ha dimostrato tanto. Con la maglia dell’Inter è stato protagonista la scorsa stagione sotto la guida di Antonio Conte ma al PSG quest’anno non ha vissuto un’ottima stagione. Nessuno si aspettava un calo simile delle sue prestazioni ma la verità è che Hakimi non si è mai ambientato nel club transalpino. Colpa del mister o di chissà chi, l’esterno marocchino è la brutta copia del giocatore che era all’Inter. Per tornare a giocare ad alti livelli il giocatore sta maturando l’idea di tornare in Serie A, ma questa scelta sarà un tradimento nei confronti dell’Inter.

Tradisce l’Inter e va alla Juventus: colpo a sorpresa e addio pesante

I bianconeri potrebbero imbastire un doppio scambio col PSG inserendo nella trattativa due giocatori che piacciono a Leonardo come Kean e Alex Sandro. L’attaccante e l’esterno bianconeri verrebbero messi sul piatto della trattativa per abbassare le richieste del PSG. I transalpini per Hakimi chiedono 60 milioni di euro, offerta plausibile dato che il giocatore fu acquistato la scorsa estate per 68. A fare la differenza però sarà la volontà del ragazzo che ha chiesto di tornare in Serie A.