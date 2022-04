Napoli, obiettivo Bastoni

Il Napoli pensa a Simone Bastoni, terzino dello Spezia duttile in grado di giocare anche in mediana. Il calciatore piace al Napoli secondo Tuttosport. Il 25enne italiano ha realizzato 3 gol e fornito 4 assist in stagione. Un obiettivo di mercato chiaro in prospettiva, per il presente e il futuro della squadra di Spalletti.