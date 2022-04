Calciomercato, Juve pronta a tutto per assicurarsi il centrocampista

La Juve ci riprova, l’obiettivo è sempre lui, Milinkovic Savic. Come accade ormai da diverse stagioni, torna il tormentone di mercato, con i bianconeri pronti a bussare in casa Lazio per il gioiello biancoceleste e la richiesta di Lotito pari a 100 milioni di euro.

100 milioni per Milinkovic Savic?

Cifra lontana dalle cifre attuali che circolano sul mercato, il valore attuale dovrebbe portare ad una trattativa per una cifra tra i 60 e 70 milioni di euro, sufficienti per convincere Lotito? La Juve sogna il sergente, i dirigenti bianconeri ci provano, sarà la volta buona?