Chelsea Real Madrid, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

In 5 precedenti europei, il Real Madrid non ha mai sconfitto il Chelsea

Remake della semifinale dello scorso anno, la sfida tra i campioni in carica del Chelsea e i pluricampioni del Real Madrid è certamente quella più equilibrata tra gli ottavi di finale del tabellone. I blues, padroni di casa, sono reduci dallo scivolone subito ad opera del Brentford (che ha vinto 4-1 lo scorso fine settimana) e le vicende societarie, con l’era Abramovic che sembra arrivata al capolinea, non possono lasciare la squadra indifferente. Tutt’altro clima si respira al Real Madrid che dopo la rimonta contro il PSG ha ritrovato nuova fiducia nei propri mezzi, rafforzata anche da una posizione in campionato che sembra mettere i blancos al sicuro dalle altre inseguitrici.

Chelsea Real Madrid, le probabili formazioni

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Mount, Pulisic; Havertz

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius

Chelsea Real Madrid, i precedenti

A livello europeo ci sono stati 5 precedenti tra queste due squadre con il Real Madrid che non è mai riuscito ad avere la meglio sugli avversari. Il precedente a noi più prossimo è quello della semifinale dello scorso anno con i blues che si imposero grazie al 2-0 del ritorno dopo aver pareggiato 1-1 all’andata. Ma nella stagione 98/99 Real e Chelsea si giocarono la Supercoppa Uefa che gli inglesi vinsero 1-0 grazie alla rete di Poyet su assist di Gianfranco Zola.

Chelsea Real Madrid, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime.