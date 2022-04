Milan: Rebic finisce sul mercato e Maldini lo rimpiazza a zero

Ante Rebic è finito sul mercato e Maldini lo rimpiazza con un colpo a parametro zero.

Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessie ed Ante Rebic. I tre moschettieri del Milan, protagonisti della passata stagione a suon di gol e prestazioni superlative, quest’anno non hanno mantenuto le aspettative.

Delusione che si traduce in cessione. Ibra potrebbe restare, il Presidente ha firmato con il Barcellona e Rebic è finito sul mercato. Se nel passato campionato Ibrahimovic, Kessie e Rebic avevano segnato rispettivamente a 15, 13 e 11 reti, ora sono fermi a 8, 5 e 2 gol. Lo evidenzia la Repubblica. Dal croato in particolare ci si aspettava una seconda metà di stagione completamente diversa e alla luce delle recenti prestazioni il suo addio è vicino. Il giocatore ha mercato in Liga e Premier.

Calciomercato Milan, Rebic verso l’addio: Bernardeschi al suo posto

Federico Bernardeschi è un profilo che piace molto sia a Pioli che alla dirigenza. L’ex Viola non ha trovato l’intesa per il rinnovo con la Juventus e si libererà a parametro zero in estate. Sono molti i club che sono disposti a puntare su di lui ma il ragazzo preferirebbe restare in Serie A e andare al Milan. L’intenzione di Maldini e Massara è dunque sostituire Rebic con Bernardeschi.