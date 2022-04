Napoli-Roma: presentazione della sfida Spalletti-Mourinho

Una volta era il “derby del Sole”, un’occasione di festa tra due delle migliori squadre italiane le cui tifoserie erano peraltro gemellate. Da diversi anni a questa parte, però, quella tra Napoli e Roma è solo una sfida tra big che tende ad estraniare ogni sentimento di fratellanza, esaltando piuttosto la discriminazione territoriale. Galeotto fu il gesto dell’ombrello eseguito da Salvatore Bagni all’indirizzo dei sostenitori giallorossi nel 1987 . Sia il Napoli sia la Roma hanno messo spesso il fiato sul collo alla Juventus nell’ultimo decennio, eppure nessuna delle due compagini è riuscita mai a soffiare lo scudetto alla “Vecchia Signora”. Dato che l’anno scorso ci ha pensato l’Inter a spezzare il ciclo bianconero, tuttavia, anche gli altri club rinomati dello Stivale sentono di poter lasciare il segno da qui in avanti.

Effettivamente, gli azzurri stanno lottando proprio per il titolo nazionale sin dall’inizio della stagione. Il cambio di allenatore ha portato una ventata fresca di mentalità a Castel Volturno. Vincere si può, sebbene la concorrenza del Milan e dei cugini nerazzurri sia serratissima. Il Napoli non sale sul tetto d’Italia addirittura dal 1990, dai tempi di Maradona. Spalletti ha forgiato un 4-3-3 di tutto rispetto rivitalizzando elementi alla stregua di Rrahmani, Fabian Ruiz e Lobotka. La coperta partenopea non è più corta come in passato e a questo punto la squadra capitanata da Lorenzo Insigne può davvero dire la sua contro qualunque avversaria. Proprio il numero 24, però, sta conoscendo un periodo di appannamento e il mister potrebbe persino deciderlo di lasciarlo a riposo in vista del big match con i “lupacchiotti”.

Dal canto suo, la Roma sogna di centrare la qualificazione a una qualsiasi delle coppe europee. Mourinho ha trovato la quadra solo di recente, pur avendo ottenuto qualche vittoria per il rotto della cuffia. Pellegrini sta acquisendo sempre più leadership nello spogliatoio e vuole confermare di essere uno dei migliori centrocampisti di questo campionato. L’ultimo derby vinto contro la Lazio prima della sosta aveva lasciato intendere chiaramente il valore della squadra giallorossa. I mezzi tecnici a disposizione non sono pochi, eppure rispetto a quelli di cui può godere il Napoli i ricambi non sembrano dei più adeguati.

Napoli e Roma si affronteranno il 18 aprile, nel giorno di Pasquetta. La gara d’andata era terminata a reti bianche, ma se si prendono in considerazione solo gli scontri verificatisi dal 2020 ad oggi saltano fuori solo vittorie degli azzurri. Appare evidente che in questo periodo storico i partenopei siano avanti per progettualità e organico, ma per la legge dei grandi numeri non si può certo dare un altro successo per scontato. Specie di fronte a una Roma che sembra finalmente in risalita dopo tanto tempo.