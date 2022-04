Villarreal Bayern Monaco, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la sfida tra Liverpool e Benfica, quella tra Villarreal e Bayern Monaco è quella con il divario di forze maggiore tra le due compagini. I ragazzi di Emery, dopo aver eliminato la Juventus con un secco 3-0 inflitto ai bianconeri a Torino, non hanno nulla da perdere nella loro seconda apparizione di sempre ai quarti di Champions League. I tedeschi, invece, puntano decisi all’obiettivo dopo aver eliminato il Salisburgo agli ottavi di finale.

Villarreal Bayern Monaco, le probabili formazioni

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros; Danjuma, Gerard Moreno

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Süle, Hernandez; Coman, Kimmich, Musiala, Davies; Gnabry, Müller; Lewandowski

Villarreal Bayern Monaco, i precedenti

Tra Villarreal e Bayern Monaco ci sono solo due precedenti, relativi alla Champions League della stagione 11/12 quando le due squadre si incontrarono nei gironi. In quel caso ci fu una doppia vittoria dei bavaresi che, in Spagna, si imposero per 2-0 grazie alle reti di Toni Kroos e Rafinha e, in Germania, vinsero per 3-1 grazie ai gol di Ribery (doppietta) e Gomez, mentre De Guzman segnò per gli spagnoli.

Villarreal Bayern Monaco, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K, Sky Sport (251).