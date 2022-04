Zaniolo nel mirino di una big di A, ma non è la Juve | L’offerta

Nicolò Zaniolo potrebbe salutare presto la Roma, un rapporto ricco di alti e bassi e forse qualche polemica di troppo, il giocatore piace a molte big. Si è parlato molto del possibile passaggio alla Juventus ma ecco la novità, sul talentuoso calciatore della Roma sarebbe piombato il Napoli.

Il Napoli piomba su Zaniolo

Il patron De Laurentiis vuol regalare un big a Spalletti, un premio per l’ormai probabile qualificazione Champions, scatta l’assalto a Zaniolo. La richiesta sembra essere non meno di 50 milioni di euro, il Napoli cerca di anticipare la concorrenza convincendo il calciatore e magari puntare proprio sulla sua volontà per far abbassare le pretese della Roma. Come conferma sportmediaset De Laurentiis ci prova, è assalto a Zaniolo.