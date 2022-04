Calciomercato Inter, altro sacrificio importante: addio a fine stagione

Dopo gli addii della scorsa stagione, ecco che si ripresenta il fantasma del passato in casa Inter. La cessione a fine campionato è inevitabile per salvare il bilancio.

Sarà un’estate torrida quella che attende l’Inter e i suoi aficionados. Altri addii dolorosi si intravedono all’orizzonte. Nella passata stagione a essere sacrificati sono stati Romelu Lukaku e Hakimi. A un anno di distanza lo spettro del sacrificio si ripresenta in casa Inter per salvare il bilancio del club. Sono molti i giocatori nerazzurri essenziali e che hanno mercato, ma ce n’è uno che più di tutti fa gola a molti top club: Lautaro Martinez. Il club nerazzurro tuttavia non è intenzionato ad ascoltare offerte inferiori agli 80 milioni di euro per l’attaccante argentino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Lautaro per arrivare a Lukaku: il piano di Marotta

Se Lautaro Martinez va via, in quel dì Milano potrebbe tornare Lukaku. Big Rom vuole lasciare il Chelsea e tornare in Italia. Il suo grido è stato ascoltato da Beppe Marotta che per far spazio a lui in rosa deve però cedere qualcuno. La coppia dunque non si ricompone, ma il fato ha deciso che solo uno dei due resti. Così, se tali indiscrezioni dovessero risultare esatte, l’attaccante nerazzurro della prossima stagione dovrebbe essere Lukaku.