Calciomercato Juve, Sarri lo fa fuori: pronto l’assalto al top player della Lazio

Si infiamma il calciomercato della Juventus. Per Maurizio Sarri può essere ceduto e Cherubini è pronto all’assalto del top player della Lazio.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio ha fatto presente che per finanziare il mercato, causa anche dell’indice di liquidità che al momento grava per un passivo di circa 30 milioni, sarà necessaria la partenza di un big. No problem per Maurizio Sarri che ha dato il suo ok a Lotito. Per costruire la sua squadra serve anche qualche sacrificio. Alessio Romagnoli arriverà a parametro zero dal Milan ma anche questa operazione ha un costo e dunque, per far rientrare il rosso in bilancio, ad essere sacrificato sarà il Sergente Milinkovic-Savic. La scadenza di contratto fissata al 2024 e i numerosi interessi dai top club esteri e di Serie A, prima fra tutte la Juventus, lo rendono il giocatore più richiesto dei biancocelesti. In bilico anche Luis Alberto, altro nome accostato ai bianconeri nelle scorse settimane.