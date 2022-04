Calciomercato Milan, si scalda la pista Asensio: le ultime indiscrezioni sulla trattativa

Si infiamma il calciomercato. Asensio al Milan non è solo una suggestione ma una concreta realtà.

Ore calde in casa Milan. I rossoneri stanno preparando la lista dei possibili futuri giocatori e tra questi è venuto fuori il nome di Asensio. Come riportato da calciomercato.com l’esterno del Real Madrid, ricordato da tutti per il gol in Champions League contro la Juventus, è dalla scorsa estate il primo nome sulla lista di Maldini e Massara che oggi, ad un anno dalla scadenza del suo contratto col Real, sono pronti a tornare alla carica. Un intermediario è stato recentemente a Madrid per un colloquio col papà-agente del ragazzo. I Blancos valutano Asensio 25 milioni di euro, una cifra che non spaventa il Milan e che non risulta essere esagerata tenendo conto delle qualità del giocatore.

Non la 10: quale numero potrebbe scegliere Asensio

Con la 10 occupata da Brahim Diaz, che dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione come da accordi coi Blancos, le alternative sono 3: o la numero 7, ora sulle spalle di Castillejo; la 11 in caso di ritiro di Ibrahimovic e suo attuale numero al Real; o la 20, casacca usata spesso dal classe ’96.