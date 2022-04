Lipsia Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Continua il cammino europeo dell’Atalanta, unica squadra italiana (oltre alla Roma) a essere ancora in Europa. Gli orobici si troveranno di fronte i tedeschi del Lipsia che nell’ultima giornata di campionato hanno strapazzato a domicilio il Borussia Dortmund. La squadra di Tedesco gioca un calcio dinamico e ad alta intensità: un avversario tosto ma contro il quale la Dea può esaltarsi. Gasperini molto probabilmente lancerà Boga (a riposo dall’inizio contro il Napoli) confermando Malinovski e Koopmeiners ai suoi lati con Muriel in panchina, almeno inizialmente.

Lipsia Atalanta, le probabili formazioni

Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino; Dani Olmo; Nkunku, André Silva

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, Freuler, De Roon, Pezzella; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga

Lipsia Atalanta, i precedenti

Sarà la prima sfida a livello europeo tra Atalanta e Lipsia. I bergamaschi hanno però appena eliminato un’altra squadra tedesca, il Bayer Leverkusen, vincendo in trasferta per 1-0 grazie alla rete di Boga. Prima di quest’ultima sfida, l’ultima trasferta in terra tedesca dei nerazzurri risale alla stagione 17/18 quando, ai sedicesimi di finale, l’Atalanta incontrò il Borussia Dortmund e uscì sconfitta per 3-2 dopo una partita ricca di colpi di scena (per gli orobici segnò Ilicic una doppietta da stropicciarsi gli occhi).

Lipsia Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)