Serie B, 33^ giornata: vince il Monza, pari tra Pisa e Brescia

Il Monza sale al terzo posto, pari tra Pisa e Brescia

Il Monza non delude e in mezz’ora liquida l’Ascoli grazie alle reti di Valoti e Gytkjaer e sale al terzo posto scavalcando il Pisa che non va oltre al pari casalingo contro il Brescia. La squadra di Corini ha pressato i nerazzurri ed hanno rischiato di sbancare l’Arena, ma il pallone stregato e le parate di Nicolas hanno impedito che ciò accadesse. Il Parma batte in una pazza partita, il Como 4-3 e spera nell’aggancio al Frosinone, pari tra Cittadella Perugia e in Vicenza-Crotone.

Serie B, 33^ giornata: risultati e classifica

PARMA-COMO 4-3: 31′ Vazquez (P), 61′ e 67′ Gliozzi (C), 77′ e 81′ Bernabe (P), 85′ Tutino (P), 90+1′ Gliozzi (C)

CITTADELLA-PERUGIA 0-0



VICENZA-CROTONE 1-1: 29′ Schnegg aut (V), 39′ Marras (C)



MONZA-ASCOLI 2-0: 17′ Valoti (M), 27′ Gytkjær (M)



PISA-BRESCIA 0-0

La classifica: Cremonese 63, Lecce 62, Monza 60, Pisa 59, Brescia 58, Benevento* 57, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 48, Parma 45, Cittadella 45, Como 44, Ternana 44, Reggina 44, Spal 34, Alessandria 26, Vicenza 25, Cosenza* 25, Crotone 21, Pordenone 17.

*Una partita in meno