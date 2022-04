Calciomercato Inter: novità su Lukaku, Bremer e Frattesi | Chi arriva

Si infiamma il calciomercato dell’Inter. Le ultime sugli obiettivi nerazzurri: Romelu Lukaku, Bremer e Frattesi. Chi arriva.

Sono giorni caldi in casa Inter. Beppe Marotta sta preparando la bozza degli acquisti da effettuare a giugno e Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter.

Romelu Lukaku

È importante dire che vorrebbe tornare all’Inter, la situazione è molto chiara. Non è però chiaro come si può pensare un’operazione del genere. Il Chelsea in questo momento non può fare nulla, è completamente paralizzato sotto ogni aspetto. Tutto è paralizzato, l’Inter non può parlare coi Blues, non c’è un interlocutore. Magari a giugno si potrà, ma oggi c’è solo il desiderio di Lukaku.

BREMER

Avanti tutta, tra club va definita. De Vrij incontrerà l’Inter tramite Raiola, per Skriniar priorità al rinnovo ma servono diversi step da tutte e due parti.

FRATTESI

C’è grande interesse da parte della Juve. L’Inter però si è mossa prima di tutte, è nel mirino dei nerazzurri, ora bisogna trattare con il Sassuolo. Frattesi va assolutamente mantenuto nella lista dell’Inter in vista di giugno.