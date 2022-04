Calciomercato, Marotta si vendica e la Juve trema: in due all’Inter

Beppe Marotta è pronto a vendicarsi e la Juve trema: sono due i giocatori che andranno all’Inter.

CALCIOMERCATO INTER JUVE – La Juventus sta per perdere due pezzi importanti della sua prestigiosa rosa. Paulo Dybala e Federico Bernardeschi hanno un contratto che decorre a giugno 2022 e nessuno dei due rinnoverà con il club bianconero. Il diez vorrebbe restare in Italia preferendo un trasferimento al Milan e lo stesso l’ex Viola. Anche Federico preferirebbe restare in Serie A e trasferirsi al Diavolo, ma in quel di Milano c’è un altro club pronto ad accoglierli.

Inter, tentativo per Bernardeschi e Dybala

L’Inter e Perisic hanno lasciato intendere che sono intenzionati a trovare un accordo per continuare insieme ma la situazione è ancora tutta da stabilire. I nerazzurri in tal senso si sono già coperti con Gosens ma Marotta intanto studia le alternative. Tra i nomi valutati dall’ad dell’Inter ci sono Bernardeschi della Juventus e Cambiaso del Genoa, un jolly che potrebbe essere utile sia a destra e sia a sinistra. Lo riporta Tuttosport. Inoltre per far spazio a Lukaku, Marotta vorrebbe cedere Lautaro Martinez e il posto di quest’ultimo verrebbe preso da Paulo Dybala.