Calciomercato Milan, novità sull’attaccante: si apre al prestito

Novità importanti per quanto riguarda l’attaccante. E’ notizia dell’ultim’ora: si apre al prestito.

La stagione in prestito di Lorenzo Colombo non è stata positiva come molti si aspettavano. L’attaccante prodotto del vivaio rossonero con la maglia della Spal ha vissuto alti e bassi che hanno portato la società meneghina a meditare un nuovo prestito per lui. Dopo un inizio convincente l’attaccante classe 2002 è a secco di gol dallo scorso 30 novembre. Secondo quanto riportano i colleghi di SerieBNews, in caso di salvezza il club estense chiederà al Milan il prolungamento del prestito per un’altra stagione. I rossoneri non dovrebbero opporsi a questa richiesta.

Calciomercato Milan, le ultime su Ibrahimovic: rinnovo o addio?

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, lo svedese ancora non ha fatto la sua scelta. Il Milan, però, inizia a mettere le mani avanti e avrebbe comunque già preparato una bozza di contratto per il fuoriclasse svedese: base fissa a 2.5 milioni e premi. D’altro canto la società rossonera si guarda intorno e punta a un talento giovane come Scamacca, che potrebbe arrivare indipendentemente dalla decisione finale di Zlatan.