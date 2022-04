Calciomercato Roma, arriva l’ex Barcellona: rinforzo da Champions per Mourinho

Si infiamma il calciomercato della Roma. In arrivo l’ex Barcellona, si tratta di un rinforzo da Champions League per José Mourinho.

La stagione in corso sta vivendo le sue battute finali mentre le società preparano gli obiettivi di mercato della prossima sessione estiva che si rivelerà fondamentale per costruire una rosa migliore per inseguire obiettivi più ambiziosi. In casa Roma continua a tenere banco il caso Veretout, vicino al Milan, che ha vissuto una retrocessione repentina nelle gerarchie di Mourinho. Per trovare il possibile erede del francese Tiago Pinto attingere dalla Premier League, in casa Everton. I Toffees stanno vivendo una stagione difficile e si trovano solo un punto sopra alla zona retrocessione. La Roma potrebbe sfruttare la situazione facendo un sondaggio per Andre Gomes, centrocampista portoghese classe 1993 con un passato nel Barcellona. Anche per lui questa è stata una stagione di alti e bassi, con 17 presenze tra campionato e coppe. L’Everton lo valuta circa 20 milioni di euro.