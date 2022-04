Conclusa la 3 giorni di Coppa, sorprende la vittoria del Villareal ed il pareggio tra Leicester e Psv a reti bianche

Champions League

La 3 giorni Europea, iniziata martedi e terminata ieri sera, ha dato i suoi primi verdetti; certamente in Champions fa rumore la clamorosa vittoria del Villareal sulla corazzata tedesca del Bayern di Monaco per 1-0. L’altro risultato inaspettato (almeno per le dimensioni) è senza dubbio la vittoria del Real Madrid in casa del Chelsea per 3-1, ma con un giocatore in forma come Benzema tutto è possibile. Come da pronostico il Liverpool ha stracciato il Benfica in Portogallo e ha praticamente la semifinale in pugno, salvo autolesionismi interni. La partita più equilibrata ha visto affrontarsi 2 grandi allenatori come Guardiola e Simeone, i quali, con le loro rispettive formazioni, hanno dato vita ad un incontro tiratissimo ed equilibrato, dove l’hanno spuntata gli inglesi del City per 1-0 sull’ Atletico di Madrid. Per tutte il ritorno è previsto tra il 12 ed il 13 aprile, dopo di ciò si definirà il quadro completo delle semifinali del 26-27 aprile e del 3 e 4 maggio. La finale è prevista il 28 maggio a Parigi.

Risultati

Chelsea-Real Madrid

1-3;

Manchester City-Atletico Madrid

1-0;

Villareal-Bayern Monaco

1-0;

Benfica-Liverpool

1-3.

Europa league

L’Atalanta di Gasperini sfiora l’impresa di violare il campo del Lipsia. Dopo essere passata in vantaggio al 17′ con Muriel, coglie anche il palo sul finire del primo tempo con Pasalic. Nel secondo parziale viene raggiunta sull’1-1 dall’autorete di Zappacosta al 58′. Un minuto prima Musso aveva annullato un cacio di rigore con 2 parate prodigiose consecutive, prima su Andre Silva (ex Milan) e poi su Orban.

La Dea non molla la presa macinando gioco ed azioni, ed in una di queste coglie il secondo palo della serata con Koopmeiners. Nella parte finale i padroni di casa sfiorano il gol della vittoria con Szoboszlai (traversa) e allo scadere i difensori atalantini salvano il risultato su conclusione ravvicinata tedesca. Per quanto visto in campo il pareggio ci sta tutto, anche se ai punti i nerazzurri avrebbero meritato la vittoria.

Il Braga regola per 1-0 i Rangers Glasgow, mentre l’Eintracht di Francoforte ferma il Barcellona sull’1-1. Pareggio anche tra West Ham e Lione, che terminano le ostilità sull’1-1. Il ritorno ci sarà giovedì 14 aprile, le semifinali il 28 aprile ed il 5 maggio, per poi arrivare alla finalissima del 18 maggio in quel di Siviglia.

Risultati

Lipsia-Atalanta

1-1;

Sporting Braga-Rangers Glasgow

1-0;

Eintracht-Barcellona

1-1;

West Ham-Lione

1-1.

Conference League

In questa piccola coppa, come valore, il Bodo si conferma la bestia nera della Roma. I giallorossi sono passati in vantaggio sul finire del primo tempo con Pellegrini al 43′. Al rientro in campo i capitolini smettono di fare calcio e si accontentano di giocare di rimessa , lasciando l’iniziativa ai padroni di casa che, azione dopo azione, pareggiano al 56′ grazie ad una mega-papera di Rui Patricio, il quale al posto dei guanti sembrava che avesse una saponetta.

La magica accusa il colpo e continua a giocare a ritmi lenti con qualche azione sporadica in attacco. Quando tutti si aspettano il pareggio, ecco che all’89’arriva il gol della vittoria di Vetlesen, che di testa insacca per la seconda volta l’estremo difensore capitolino, questa volta senza colpe.

Due domande: 1) come è possibile nel calcio moderno lasciare libero in area un giocatore in quel modo?

2) chi ha deciso che nel calcio miliardario il difensore non debba più coprire il palo come accadeva nell’antichità?

Tornando alle altre gare fa scalpore lo scialbo 0-0 tra Leicester e PSV, mentre il pirotecnico 3-3 tra Feyenoord e Slavia Praga è l’essenza del calcio con gol e capovolgimenti di fronte continui. Il Marsiglia supera per 2-1 il Paok di Salonicco e sicuramente in Grecia non avrà vita facile. Le semifinali avverranno sempre il 28 aprile ed il 5 maggio, invece la finale sarà disputata il 25 maggio a Tirana.

Risultati

Bodo-Roma

2-1;

Leicester-PSV

0-0;

Feyenoord-Slavia Praga

3-3;

Marsiglia-Paok Salonicco

2-1.