Fantacalcio, i consigli per la trentaduesima giornata

Al via la 32a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):

Empoli-Spezia

Andreazzoli rimpiazza lo squalificato Luperto con il giovane Viti e conferma Cacace come terzino sinistro. Bajrami trequartista alle spalle del tandem Di Francesco-Pinamonti, con Henderson nuovamente in panchina.

Thiago Motta dovrebbe confermare la formazione capace di battere il Venezia sabato scorso, con Manaj punta centrale e Bastoni preferito a Sala come mezzala.

Consigliati: Bajrami, Pinamonti, Provedel

Sconsigliati: Asllani, Bastoni, Nikolaou

Scommessa: Verde

Squalificati: Luperto

Inter-Verona

Squalificato Martinez, al suo posto Correa appare in vantaggio su Sanchez. In difesa rientra De Vrij, per il resto confermata la formazione capace di battere la Juventus.

Barak dovrebbe recuperare, altrimenti al suo posto ci sarà ancora Bessa ad innescare Caprari e Simeone. Dubbio tra Veloso ed Ilic in mezzo al campo, stavolta potrebbe spuntarla il secondo.

Consigliati: Dzeko, Handanovic, Skriniar

Sconsigliati: Ceccherini, Bessa, Gunter

Scommessa: Dumfries

Squalificati: Martinez

Cagliari-Juventus

Mazzarri si aspetta una reazione dopo la debacle di Udine e spera nel recupero di Pavoletti e Marin, mentre non ci sarà lo squalificato Marin. Pereiro e Joao Pedro la coppia d’attacco, in difesa potrebbe essere rilanciato Carboni al posto di Altare.

Allegri non avrà gli squalificati Morata e De Sciglio oltre all’infortunato Locatelli. In mediana la coppia Zakaria-Rabiot, Dybala confermato trequartista, sulla sinistra più Kean di Bernardeschi. In difesa rientra Bonucci e manda a riposo Chiellini.

Consigliati: Cragno, Dybala, Vlahovic

Sconsigliati: Alex Sandro, Baselli, Pereiro

Scommessa: Zakaria

Squalificati: De Sciglio, Marin, Morata

Genoa-Lazio

Dopo aver scontato la squalifica rientra il difensore Ostigard e Blessin lo rilancia titolare con Maksimovic al suo fianco. Destro confermato centravanti con Amiri Gudmundsson e Portanova sulla trequarti. Hefti e Vasquez saranno i terzini, stavolta Frendrup andrà in panchina.

Sarri riabbraccia Pedro e pensa di rilanciarlo titolare al posto di Zaccagni, rientra anche Luiz Felipe in difesa facendo accomodare Patric in panchina. Lazzari confermato titolare.

Consigliati: Immobile, Milinkovic, Portanova

Sconsigliati: Amiri, Leiva, Ostigard

Scommessa: Sirigu

Squalificati: nessuno

Napoli-Fiorentina

Rientrano Osimehn e Rrahmani ma non ci sarà Anguissa, fermato dal giudice sportivo. In mezzo al campo spazio a Lobotka e Ruiz, Zielinski sarà il trequartista. Zanoli confermatissimo come terzino destro.

Brutta tegola per Italiano che perde il suo regista Torreira, al suo posto dentro Amrabat. Callejon scalpita per giocare contro la sua ex squadra ma dovrebbe nuovamente partire dalla panchina, con Gonzalez e Saponara a supporto di Cabral. Ancora panchina per Piatek. In dubbio Odriozola, pronto Venuti.

Consigliati: Koulibaly, Osimehn, Ospina

Sconsigliati: Amrabat, Cabral, Mario Rui

Scommessa: Gonzalez

Squalificati: Anguissa, Torreira

Sassuolo-Atalanta

Qualche piccolo problema di formazione per Dionisi: out lo squalificato Frattesi che sarà rimpiazzato da Harroui, in dubbio Berardi che potrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Defrel, Muldur di nuovo preferito a Toljan.

Djimsiti infortunato, De Roon squalificato, Toloi ancora indisponibile: queste le brutte notizie per Gasperini. Boga dovrebbe partire dall’inizio, con Muriel e Zapata in panchina. Scalvini titolare così come Pezzella.

Consigliati: Boga, Malinovski, Scamacca

Sconsigliati: Harroui, Muldur, Pezzella

Scommessa: Miranchuk

Squalificati: De Roon, Frattesi

Venezia-Udinese

Henry torna titolare dopo aver scontato la squalifica, Nani potrebbe partire titolare al posto di Okereke. Modolo spera di soffiare il posto a Caldara, così come Vacca potrebbe spuntarla su Busio.

Rientra Deulofeu che affiancherà Beto, rinfrancato dopo la tripletta contro il Cagliari. Squalificato Pereyra, ci saranno Arslan e Makengo come mezzali.

Consigliati: Beto, Molina, Silvestri

Sconsigliati: Caldara, Haps, Vacca

Scommessa: Henry

Squalificati: Pereyra

Roma-Salernitana

Mourinho non avrà Pellegrini squalificato e l’infortunato Mancini, per il resto tutti disponibili e si pensa a qualche piccola variazione in vista del ritorno contro il Bodo di giovedì prossimo. Abraham è uscito acciaccato ed è in dubbio, a destra ci sarà Maitland Niles facendo così rifiatare Karsdorp. Zaniolo dovrebbe tornare titolare.

Nicola medita qualche cambio, Bohinen dovrebbe partire dal primo minuto, così come Ruggeri e Gyomber. Squalificato Bonazzoli, Verdi a supporto di Djuric in attacco, anche se scalpita il brasiliano Mikael.

Consigliati: Rui Patricio, Smalling, Zaniolo

Sconsigliati: Radovanovic, Ruggeri, Vina

Scommessa: Djuric

Squalificati: Bonazzoli, Fazio, Pellegrini

Torino-Milan

Pobega ha scontato la squalifica e torna titolare, lui e Brekalo saranno i trequartisti alle spalle di Belotti. Aina insidia Vojvoda sulla sinistra, mentre a destra ci sarà Singo. In porta ancora Berisha.

Pioli rilancia Kessie e Saelemaekers sulla trequarti, mandando Diaz e Messias in panchina. Giroud ancora titolare. Un mese di stop per Florenzi, guai anche per Romagnoli che al massimo andrà in panchina.

Consigliati: Bennacer, Bremer, Kessie

Sconsigliati: Messias, Rodriguez, Vojvoda

Scommessa: Rebic

Squalificati: nessuno

Bologna-Sampdoria

Arnautovic e Barrow coppia d’attacco, Aebischer di nuovo titolare. Medel ha recuperato dalla botta presa contro il Milan e sarà al centro della difesa. Out Soriano.

Sabiri e Sensi alle spalle di Caputo, torna Ekdal ma partirà dalla panchina. In porta sempre Audero, ormai tornato titolare.

Consigliati: Arnautovic, Barrow, Caputo

Sconsigliati: Diijks, Rincon, Murru

Scommessa: Sabiri

Squalificati: nessuno