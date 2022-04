Cagliari Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Cagliari e Juventus si troveranno contro nell’anticipo del sabato sera della trentaduesima giornata di serie A. Dopo la sconfitta in casa contro l’Inter, al termine di una delle migliori prestazioni stagionali, i bianconeri si leccano le ferite, ma vogliono tornare alla vittoria per consolidare il quarto posto. Il ritorno di Zakaria, nuovamente in campo dopo i problemi muscolari, coprirà l’infortunio di Locatelli, uscito anzitempo nel derby d’Italia. Il Cagliari, invece, da una striscia di 4 sconfitte consecutive di cui l’ultima pesantissima (5-1 in trasferta contro l’Udinese) e Mazzarri è chiamato a invertire immediatamente la rotta.

Cagliari Juventus, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Baselli, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic

Cagliari Juventus, i precedenti

In 40 precedenti in Sardegna, il Cagliari ha vinto in 10 occasioni, con 12 pareggi e 28 affermazioni bianconere. Lo scorso anno terminò 1-3 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo che portò al successo i suoi, mentre due anni fa si registrò la vittoria dei padroni di casa alla penultima giornata, contro una Juventus ormai campione d’Italia. Ma uno dei recenti scontri più importanti è quello della stagione 11/12 quando, nel campo neutro di Trieste, i bianconeri vinsero per 2-0 (grazie al gol di Vucinic e all’autogol di Borriello) conquistando il primo dei nove scudetti consecutivi.

Cagliari Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).