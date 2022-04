Empoli Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il trentaduesimo turno di serie A si aprirà con la sfida tra Empoli e Spezia al Castellani. L’ultima giornata è stata particolarmente favorevole ai liguri che hanno vinto lo scontro diretto contro il Venezia allontanandosi dalla zona calda a 32 punti. Un punto più sopra ci sono i toscani che, dopo una prima parte di stagione da protagonisti, si sono fermati, raccogliendo solamente 6 punti nelle 12 partite disputate nel 2022. Andreazzoli nel nuovo anno non ha mai vinto e vuole farlo contro la formazione di Thiago Motta per allontanarsi andare in porto con la salvezza.

Empoli Spezia, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi

Empoli Spezia, i precedenti

L’unico precedente in serie A tra le due formazioni è quello della sfida di andata quando, al Picco di La Spezia, ci fu un pareggio per 1-1 con le autoreti incrociate di Marchizza e Nikolaou. Con lo stesso risultato di concluse anche l’ultima trasferta dei liguri in terra toscana, nella stagione 19/20, in serie B: a segnare furono Bidaoui per lo Spezia e Frattesi per l’Empoli.

Empoli Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.