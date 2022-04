Inter Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la vittoria in trasferta contro la Juventus, pesante come tutti i derby d’Italia, l’Inter ha recuperato ben 2 punti sul Milan capolista e una fiducia che mancava da un po’ di tempo. Nonostante abbia rischiato più volte di capitolare a Torino, infatti, Handanovic è riuscito a mantenere la porta inviolata e un successo decisivo per continuare a lottare per il titolo. Tutto sarà però inutile se non arriveranno i 3 punti contro il Verona. La squadra di Tudor non sembra volersi rilassare e, nonostante una situazione di classifica che non preoccupa, ma non lascia neanche spazio per voli pindarici, continua a dare battaglia soprattutto con un attacco che produce occasioni da gol e reti a raffica.

Inter Verona, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Inter Verona, i precedenti

In 30 precedenti a Milano, ci sono state 19 vittorie interiste e 11 pareggi con il Verona che non è mai riuscito a vincere. L’anno scorso i nerazzurri si imposero di misura con la rete di Matteo Darmian, imbeccato da un assist di Hakimi. L’ultima volta che gli scaligeri, invece, riuscirono a strappare almeno un punto da San Siro era la stagione 14/15 quando alla doppietta di Icardi risposero le marcature di Luca Toni e Nico Lopez.

Inter Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.