Juve corsara a Cagliari (1-2)

La Juve vince in rimonta a Cagliari e conquista tre punti pesanti per la corsa Champions.

TABELLINO

CAGLIARI-JUVE 1-2

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola (34′ st Keita), Marin, Dalbert (13′ st Rog), Lykogiannis (34′ st Obert); Joao Pedro, Pavoletti (22′ st Pereiro).

A disp.: Aresti, Radunovic, Baselli, Zappa, Ceter Valencia, Walukiewicz. All.: Mazzarri

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado (41′ st Bonucci), Zakaria, Arthur, Rabiot (23′ st Bernardeschi), Pellegrini; Dybala (36′ st Kean), Vlahovic.

A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Miretti. All.: Allegri

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 10′ Joap Pedro (C), 46′ De Ligt (J), 30′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Lykogiannis (C)

Espulsi: –