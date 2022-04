L’Inter sogna in grande: l’affondo di Marotta e sgarbo alla Juventus

L’Inter sogna in grande. Beppe Marotta è pronto a chiudere l’affare facendo fuori la Juventus.

Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà lontano da Roma. L’esterno giallorosso sotto la guida di Mourinho non ha dato sfoggio delle sue qualità tecniche, le stesse che avevano incantato i tifosi di mezza Europa. Il giocatore fatica a migliorare il suo stato di forma e molti credono che questo sia semplicemente frutto di un malcontento del classe 1999.

Al momento continua a registrarsi l’interesse della Juventus ma non è da escludere anche qualche tentativo dall’estero. I giallorossi, intanto, contano di recuperarne la condizione per il finale di stagione ma intanto fissa il prezzo. Il valore dell’ex Inter, rivela Tuttosport, si aggira tra i 50 e i 60 milioni.

Paulo Dybala andrà via. La Juventus e il Diez sono separati in casa e Marotta fiuta l’affare. L’ex dirigente bianconero, oggi all’Inter, è un grande estimatore dell’argentino e vorrebbe portarlo alla corte di Inzaghi. Mentre nei giorni scorsi erano emersi dei raffreddamenti, nelle ultime ore sembra che Dybala abbia espresso la voglia di restare in Italia e quindi accettare l’offerta nerazzurra.