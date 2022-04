Calciomercato, la Juve scippa il gioiello al Milan | Colpo a sorpresa

Chi troppo aspetta rischia di ritrovarsi col cerino in mano, è il caso del Milan. Il flirt con Renato Sanches va avanti da mesi, un matrimonio per molti scontato che invece rischia di saltare. Tra i due innamorati e promessi sposi si inserisce prepotentemente la Juve, i bianconeri puntano ad anticipare i rossoneri chiudendo la trattativa lampo e portando il centrocampista in bianconero.

Renato Sanches tra Juve e Milan

Come riporta sportmediaset ‘Maldini e Massara hanno raggiunto un accordo di massima con il Lille per una cifra che si aggira attorno ai 18 milioni, ma con il giocatore i passi da fare sono ancora parecchi. Richiesta di Sanches: 6 milioni’. Il Milan gioca al ribasso, ecco l’idea Juve, accontentare il calciatore strappando il si, per poi pareggiare l’offerta rossonera al Lille regalandosi il forte centrocampista. Una trattativa destinata ad infiammarsi, per Renato Sanches chi la spunterà?