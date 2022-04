Genoa Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di serie A si apre con la sfida di Marassi tra Genoa e Lazio. I padroni di casa hanno interrotto lunedì scorso una striscia di ben 8 risultati utili, tutti arrivati con il nuovo allenatore Blessin. La partita contro i biancocelesti, però, è importante per superare Cagliari e Venezia che fino a qualche tempo fa sembravano irraggiungibili. La Lazio di Sarri arriva dopo una convincente vittoria arrivata contro il Sassuolo. Ciro Immobile, ex della partita, è a secco da due partite e vuole dare un dispiacere allo stadio che lo aveva accolto diversi anni fa.

Genoa Lazio, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Genoa Lazio, i precedenti

In 59 precedenti tra Genoa e Lazio in terra ligure, i padroni di casa hanno vinto in 29 occasioni, gli ospiti in 11 e ci sono stati 11 pareggi. Nelle ultime tre stagioni sono usciti tutti i risultati: lo scorso anno terminò 1-1 con le reti di Immobile e Destro; due anni fa ci fu la vittoria biancoceleste per 2-3 con le reti di Marusic, Immobile e Cataldi per i capitolini e di Cassata e Criscito per il Grifone; due anni fa, invece, vinsero i rossoblu per 2-1 grazie alle reti di Criscito e Sanabria, mentre per la Lazio andò a segno l’ex Badelj.

Genoa Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).