Moto Gp delle Americhe ad Austin (Texas), le griglie di partenza. Dominio delle Ducati

Questa sera si disputeranno ad Austin (Texas) le gare delle diverse categorie. Inizieranno alle 18:30 con le Moto 2, poi alle 20:00 partirà la classe regina, ed infine, alle 21:30, ci sarà la chiusura del 4º appuntamento stagionale con le Moto 3. In Moto Gp c’è il dominio assoluto della Ducati, che piazza 5 atleti nei primi 8, la pole va a Jorge Martin davanti (per una virgola) a Miller ed il nostro Bagnaia.

In Moto 2 esiste solo la Kalex, dove lo statunitense Beaubier precede l’azzurro Vietti e lo spagnolo Canet. Nella classe dei “piccoli” (motori) c’è un mix di Honda, CF Moto e Ktm. Al primo posto troviamo l’Italiano Migno (Honda), il quale la spunta per appena 67 millesimi di secondo sull’altro pilota italico Denis Foggia (Honda), che a sua volta distanzia lo spagnolo Artigas (CF Moto) per poco più di 85 millesimi di secondo.

Griglia di partenza Moto GP, inizio ore 20:00, in onda su Sky sport 1, Now Tv e Tv 8 in differita

1) Jorge Martin, Ducati

2′ 02″ 039″‘

2) Jack Miller, Ducati

2’ 02″ 042″‘

3) Francesco Bagnaia, Ducati

2’ 02″ 167″‘

4) Johann Zarco, Ducati

2’ 02″ 570″‘

5) Enea Bastianini, Ducati

2′ 02″ 578′”

6) Fabio Quartararo, Yamaha

2’ 02″ 634″‘

7) Alex Rins, Suzuki

2’ 02″ 694″‘

Griglia Moto 2, partenza alle ore 18:20/30 e vedibile su Sky sport 1, Now Tv e Tv 8 in differita

1) Cameron Beaubier, Kalex

2′ 08″ 751″‘

2) Celestino Vietti, Kalex

2′ 09″ 091′”

3) Aron Canet, Kalex

2’ 09″ 283″‘

4) Tony Arbolino, Kalex

2’ 09″ 329″‘

5) Albert Arenas, Kalex

2’ 09″ 358″‘

6) Jake Dixon, Kalex

2′ 09″ 434″

7) Jorge Navarro, Kalex

2’ 09″ 462″‘.

Moto 3, al via alle ore 21:30 su Sky sport 1, Now Tv e Tv 8 on differita

1) Andrea Migno, Honda

2′ 15″ 814″‘

2) Dennis Foggia, Honda

2’ 15″ 881″‘

3) Xavier Artigas, CF Moto

2’ 16″ 066″‘

4) Deniz Oncu, Ktm

2’ 16″ 330″‘

5) Jaume Masia, Ktm

2’ 16″ 409″‘

6) Diogo Moreira, Ktm

2’ 16″ 416″‘

7) Daniel Holgado, Ktm

2’ 16″416″‘.

Classifiche prime posizioni

Moto GP

1) Espargarò, Aprilia

45 punti

2) Binder, Ktm

38 pt.

3) Bastianini e Rins, Ducati e Suzuki

36 pt.

5) Quartararo, Yamaha

35 pt.

6) Mir, Suzuki

33 pt.

7) Oliveira, Ktm

28 pt.

8) Zarco, Yamaha

24 pt..

Moto 2

1) Vietti, Kalex

70 punti

2) Canet, Kalex

49 pt.

3) Chantra, Kalex

45 pt.

Classifica Moto 3

1) Garcia, Gas Gas

58 punti

2) Foggia, Honda

54 pt.

3) Guevara, Gas Gas

28 pt..