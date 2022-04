Napoli Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il big match della trentaduesima giornata è sicuramente quello che vede opposte Napoli e Fiorentina. Dopo la vittoria in trasferta contro l’Atalanta, gli azzurri hanno ritrovato spirito e le energie mentali necessarie per lottare ancora per lo scudetto. La vittoria su un campo difficile come quello di Bergamo ha confermato il buon momento dei partenopei che hanno vinto 4 delle ultime 5 partite (unica sconfitta nello scontro diretto contro il Milan). Non si può dire lo stesso della Fiorentina che nell’ultimo mese ha avuto un percorso più accidentato anche se ha dato filo da torcere all’Inter a San Siro e vuole dimostrare di potersela giocare contro tutti.

Napoli Fiorentina, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil

Napoli Fiorentina, i precedenti

Sono ben 71 gli scontri in Campania tra le due squadre con 33 successi del Napoli, 17 della Fiorentina e 21 pareggi. Negli ultimi anni il trend è stato molto chiaro con gli azzurri che hanno lasciato le briciole agli avversari. Lo scorso anno ci fu una netta affermazione per 6-0 degli azzurri con Insigne (doppietta), Demme, Lozano, Politano e Zielinski a segno. Due anni fa, però, i viola sorpresero i padroni di casa con la vittoria per 2-0 firmata dalle reti di Chiesa e Vlahovic.

Napoli Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN