Roma Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la clamorosa sconfitta maturata in terra norvegese, la Roma si tuffa nuovamente in campionato per affrontare il fanalino di coda Salernitana (prima del ritorno in casa contro il Bodo Glimt). La squadra di Mourinho è reduce da due vittorie consecutive in campionato che hanno proiettato i giallorossi al quinto posto solitario a -5 dalla Juventus che attualmente occupa il quarto piazzamento. Non ci sarà quindi turnover per una partita che la Roma deve e vuole vincere per non mollare la rincorsa alla Champions e per prepararsi al meglio al ritorno di Conference League.

Roma Salernitana, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, El Shaarawy; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ruggeri; Mikael, Djuric

Roma Salernitana, i precedenti

Ci sono stati solamente due precedenti tra le due squadre nella capitale e in entrambe le occasioni ha avuto la meglio la Roma. Il primo risale alla stagione 47/48 con i giallorossi che si imposero di misura per 1-0, mentre il più recente è relativo alla stagione 98/99 con i capitolini che vinsero per 3-1 grazie alla doppietta di Paulo Sergio e al gol di Francesco Totti.

Roma Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.