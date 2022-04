Sassuolo Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Tra le gare del pomeriggio di serie A, una delle più interessanti è quella che vede contrapposte Sassuolo e Atalanta. I padroni di casa ritrovano Berardi, anche se probabilmente non partirà dal primo minuto perché non al meglio fisicamente: gli potrebbe infatti essere preferito Defrel con Scamacca, Traorè e Raspadori a completare il quartetto offensivo. Nella Dea c’è da registrare il rientro di Duvan Zapata che ha giocato uno spezzone di partita in Europa League giovedì: anche lui, però, si accomoderà in panchina con Muriel e Boga che partiranno dall’inizio.

Sassuolo Atalanta, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi; Muriel, Boga

Sassuolo Atalanta, i precedenti

In 8 precedenti in Emilia, il Sassuolo è riuscito a vincere solo in 1 occasione, con 3 pareggi e 4 vittorie bergamasche. Pesantissima fu quella della stagione 18/19 quando gli orobici passarono con il punteggio di 6-2 grazie alle reti di Zapata, Gomez, Mancini e Ilicic (tripletta), mentre per il neroverdi andò a segno, con una doppietta, Alfred Duncan. L’unica vittoria del Sassuolo risale al primo precedente in serie A, nella stagione 13/14 quando i padroni di casa si imposero per 2-0 grazie alle reti di Zaza e Berardi.

Sassuolo Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.