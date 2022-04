Torino Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di serie A verrà chiusa dalla sfida tra Torino e Milan. I rossoneri, capolista, hanno rallentato lo scorso lunedì, impattando contro il Bologna e vedendo il vantaggio sul Napoli assottigliarsi a 1 punto. L’imperativo per la trasferta piemontese è quindi quello di tornare a conquistare i tre punti. La trasferta è però molto insidiosa: i granata sono in calo e sono tornati alla vittoria solamente la settimana scorsa dopo due mesi di astinenza, ma rimangono una squadra che può dar fastidio a chiunque e che si esalta nelle grandi partite (Inter e Juventus ne sanno qualcosa).

Torino Milan, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Ricardo Rodríguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leão; Giroud

Torino Milan, i precedenti

In 75 precedenti il Torino ha vinto in 22 occasioni, con 36 pareggi e 17 vittorie del Milan. L’ultima di queste arrivò lo scorso anno quando i rossoneri ne fecero ben 7 con Brahim Diaz, Kessie, Theo Hernandez (doppietta) e Rebic (tripletta) a segno. L’anno prima, invece, i granata vinsero per 2-1 con i gol di Belotti, mentre per il Milan andò a segno Piatek.

Torino Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.