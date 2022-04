Venezia Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Scontro salvezza al Penzo di Venezia con i padroni di casa che si troveranno di fronte i bianconeri dell’Udinese. Questi ultimi sono reduci dal largo successo per 5-1, conseguito contro il Cagliari la settimana scorsa con Beto sugli scudi; un successo grazie al quale i friulani sono a quota 33 punti e hanno messo una buona distanza tra sé e la zona calda. Non può dire lo stesso il Venezia che si trova a 22 punti, insieme al Genoa, e deve rincorrere il Cagliari. Per Zanetti ci sarà il ritorno di Henry, dopo la squalifica, con il centravanti che dovrà provare a guarire il mal di gol dei suoi che sono il terz’ultimo attacco della categoria.

Venezia Udinese, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

Venezia Udinese, i precedenti

Ci sono solo 4 precedenti nella massima serie in casa dei veneti con 3 vittorie del Venezia e un pareggio. Quest’ultimo ci fu nella stagione 99/00 quando le due squadre impattarono sull’1-1 con le reti di Muzzi per gli ospiti e di Maniero per i padroni di casa. Nell’ultimo scontro avvenuto in massima categoria, l’anno successivo, il Venezia vinse per 2-1 grazie ai gol di Maniero e Valtolina.

Venezia Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.